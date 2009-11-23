У Москві відзначали День народження Діда Мороза

У Москві 21 листопада відзначали День народження Діда Мороза.

Як повідомили УНІАН у префектурі Південно-Східного адміністративного округу Москви, святкування відбулося в садибі Діда Мороза.

«У програмі свята - захоплюючі ігрові та фольклорні програми, вистави, театралізована хода, виступи дитячих колективів. Веселі ігри, улюблені пісні й хороводи з Дідом Морозом. Цього ж дня в Театрі Діда Мороза відбулася прем`єра вистави «Казка про сніжну Блискітку й чарівні ліхтарики», - сказав префект Південно-Східного округу Москви Володимир ЗОТОВ.

Повідомляють, що дізнатися, скільки років виповнюється Діду Морозу, зможе лише той, хто відсвяткує з ним цей День народження в його садибі.

За інформацією прес-служби, кришталевий передзвін сповістив усіх про прибуття Діда Мороза. Зустрічали чарівника веселими зимовими піснями: на широкій площі біля ялинки Снігуронька й казкові мешканці Кузьминського лісу приготували Діду Морозу спеціальний подарунок - танець-сюрприз «Крижана дорога від порогу».

«У «Теремі радості» в супроводі своїх маленьких помічників Дід Мороз привітав всіх гостей і подякував дітям та дорослим за подарунки і, звичайно, здійснив зимове диво», - йдеться в повідомленні.

Дід Мороз запросив усіх на ковзанку перевірити чи міцний лід і подивитися льодову виставу.