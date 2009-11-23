Покупці магазину роздягнулися за їжу

Підмосковний супермаркет, що страждав від браку покупців, придумав як йому розкрутитися в кризу: він запропонував відвідувачам роздягнутися за їжу.

Магазин мережі Spar в Коломні вирішив протягом двох годин дозволити покупцям, що прийшли в одній нижній білизні, безкоштовно винести в руках стільки товарів, скільки зможуть. Цим шансом скористалися 200 осіб, більше половини з них - чоловіки, розповів гендиректор мережі Spar Дмитро МАСЛОВ.

"У нас була проблема, як проінформувати про магазин жителів міста. Тепер в місті не залишилося ні собаки, ні кішки, яка б про нього не знала", - сказав він, не розкривши витрат на акцію.

Супермаркет працював в Коломні більше року, але трафік був невеликим - близько 1,5 тис. осіб в день, говорить Д.МАСЛОВ. "В день акції прийшло 5 тисяч покупців і ще близько 2 тисяч глядачів. А після неї трафік магазину подвоївся і стабільно тримається на новому рівні", - дивується гендиректор.

Незважаючи на віддачу, такий агресивний маркетинговий хід привернув увагу прокуратури, яка побачила в ньому порушення суспільної моралі, пишуть місцеві ЗМІ. Але підмосковний магазин не отримував скарг від жителів.

"На мороз нікого не виганяли, магазин знаходиться всередині торгового комплексу. Оскільки претензій від учасників немає, ніяких судових наслідків для нас бути не може", - парирує Д.МАСЛОВ.

Spar - перший в Росії, хто запропонував покупцям роздягнутися за їжу. Досі подібне практикував тільки найбільший російський продавець мобільних телефонів Євромережа, чия акція "роздягнися догола і отримай телефон в подарунок" забезпечила компанії стовідсоткову впізнанність по всій країні.

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