Овочівники вивели солодкий помідор для дітей

Солодкий помідор вивели на замовлення британської мережі супермаркетів "Теско" /Tesco/ іспанські овочівники.

Експерти давним-давно виявили, що цей овоч, насичений вітамінами і антиоксидантами, здатними запобігати раку, дуже корисний для дітей.

Проте, подібні аргументи не могли переконати перебірливе підростаюче покоління. Тому фахівці і вирішили змінити смак помідора, наблизивши його до смачних фруктів.

Після схрещування майже 3 тисяч сортів вони отримали овоч, який, за їхнім твердженням, солодкий, як персик.

За словами представників "Теско", супермаркет сподівається, що зміна смаку "здорового овоча" зробить його одним з найбажаніших для дітей.

ІТАР-ТАРС