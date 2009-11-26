Ціни на морепродукти можуть зрости на 16%

Ціни на морепродукти до кінця І кварталу 2010 року можуть зрости на 16%

Про це повідомляють в огляді «Товарний монітор. Кон`юнктура» №43 експерти державного підприємства «Держзовнішінформ».

Наголошують, що через зміни цін на світовому ринку, можливе подорожчання скумбрії, сайди і лосося. Так, наприклад, до кінця першого кварталу 2010 року ціна на лосось може підвищитися на 16%, в порівнянні з відповідним періодом 2008 року.

Оскільки світові зміни цін відбиваються на внутрішньому ринку України, так само як і в інших державах, з певною затримкою, на рибному ринку країни за останній тиждень значної зміни цін не спостерігалося.