У Львові від теплопостачання відключили 13 житлових будинків
09:27, 01 грудня 2009Права споживачів
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У Львові через борги від теплопостачання відключили 13 житлових будинків.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, крім юридичних осіб, підприємство «Львівтеплоенерго» продовжує від’єднувати від теплопостачання підприємства та житлові будинки, які заборгували за опалення.
На сьогодні «Львівтеплоенерго» подає тепло у 1591 житловий будинок, 80 шкіл, 51дитсадка та 52-х медичних закладів.
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