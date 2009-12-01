У Львові від теплопостачання відключили 13 житлових будинків

У Львові через борги від теплопостачання відключили 13 житлових будинків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, крім юридичних осіб, підприємство «Львівтеплоенерго» продовжує від’єднувати від теплопостачання підприємства та житлові будинки, які заборгували за опалення.

На сьогодні «Львівтеплоенерго» подає тепло у 1591 житловий будинок, 80 шкіл, 51дитсадка та 52-х медичних закладів.