АМКУ оштрафував Житомирський м'ясокомбінат

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ЗАТ «Житомирський м`ясокомбінат» за ненадання інформації в повному об`ємі.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Житомирського територіального відділення АМКУ з посиланням на його голову Олександра БЕЗСМЕРТНОГО.

За його словами, за вказане порушення підприємство оштрафоване на 1 тис. грн.

Довідка УНІАН. Житомирський м`ясокомбінат випускає вироби ковбасні, м`ясо, напівфабрикати м`ясні, кулінарні вироби, субпродукти. Всього в асортименті підприємства близько 120 найменувань м`ясної продукції.