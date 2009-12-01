Жителі негазифікованих будинків платитимуть за світло на 23% менше

З сьогоднішнього дня набула чинності постанова Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ), якою для всіх жителів негазифікованих багатоквартирних будинків вводиться знижений тариф на електроенергію у розмірі 18,72 коп. за кВт/год. (з ПДВ).

Відповідну постанову НКРЕ від 10 листопада №1280 було зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 листопада і 26 листопада опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр».

Згідно з документом, знижений тариф встановлюється, зокрема, для жителів багатоквартирних будинків населених пунктів, які не газифіковані природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання.

Таким чином, НКРЕ виконало рекомендацію Кабінету Міністрів України (розпорядження №1324 від 29 жовтня) про зрівняння даної категорії населення за рівнем тарифу зі споживачами, які проживають в будинках, обладнаних кухонними електроплитами, електроопалювальними установками.

Довідка УНІАН. На сьогоднішній день роздрібні тарифи на електроенергію для міського населення (у будинках без електричних плит) встановлено на рівні 24,33 коп. за кВт/год. (з ПДВ), для сільського населення – 22,5 коп. за кВт/год. (з ПДВ), для населення, що використовує електроплити – 18,72 коп. за кВт/год. (з ПДВ).