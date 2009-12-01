До кінця року сім'ї, де є інваліди, отримають автомобілі

Всі сім`ї, в яких є двоє і більше інвалідів і які стоять в черзі на отримання автомобіля, одержать транспортні кошти до кінця року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на зустрічі з інвалідами у Львові заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що впродовж наступного року можна буде забезпечити всіх інвалідів, які стоять в черзі на отримання автомобілів, транспортними засобами, а це майже 98 тис. осіб. Забезпечити інвалідів автомобілями можна буде за рахунок виробництва їх на Запорізькому автомобільному заводі за участю китайських компаній.

«Ми повністю відпрацювали угоду, яка дає нам можливість буквально за рік, не більше, 98 тис. автомобілів віддати. Для цього китайська сторона дає Україні на 20 років довгостроковий кредит, і наше виробництво в Запоріжжі виробляє автомобілі з використанням, зокрема, і китайської комплектації», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр зазначила, що виробляти будуть якісні автомобілі. «Вони будуть найкращої якості, яку ми можемо на сьогоднішній день забезпечити», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що програма виробництва автомобілів для інвалідів мала бути реалізована раніше, проте через ветування її президентом її досі не виконано. «Ми хотіли зробити це до Нового року, але там вето з`явилося на цю програму, і зараз нам довелося все спочатку робити повністю – знову переукладати контракти, і все робити як годиться, щоб одержати ці автомобілі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона запевнила, що уряд і в подальшому опікуватиметься питаннями забезпечення інвалідів гідними умовами життя. Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що на сьогоднішній день вже переглянуто стандарти будівництва, і у четвер, 3 грудня, буде проведено позачергове спеціальне засідання Кабінету міністрів, на якому розглянуть близько 20 питань, що стосуються соціальної сфери і вирішення проблем, з якими стикаються інваліди.