Кабмін встановив мінімальні ціни на продукцію тваринництва

Кабінет Міністрів України встановив мінімально допустимі рівні цін на молоко, велику рогату худобу, свиней та вовну на 2010 рік. Відповідну постанову Кабміну N1248 від 4 листопада 2009 року опубліковано на сайті парламенту. Згідно з документом, мінімальні ціни на молоко екстра й вищого сорту становлять 2,6 тис. грн./т, першого сорту – 2,5 тис. грн./т, другого сорту – 2,12 тис. грн./т. Мінімальна ціна на велику рогату худобу встановлена в розмірі 13,35 тис. грн./т, свиней – 12,3 тис. грн./т, овечу вовну – 21 тис. грн./т. Встановлені ціни не враховують податок на додану вартість.

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