Кабмін встановив мінімальні ціни на продукцію тваринництва
17:55, 01 грудня 2009Права споживачів
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Кабінет Міністрів України встановив мінімально допустимі рівні цін на молоко, велику рогату худобу, свиней та вовну на 2010 рік. Відповідну постанову Кабміну N1248 від 4 листопада 2009 року опубліковано на сайті парламенту.
Згідно з документом, мінімальні ціни на молоко екстра й вищого сорту становлять 2,6 тис. грн./т, першого сорту – 2,5 тис. грн./т, другого сорту – 2,12 тис. грн./т.
Мінімальна ціна на велику рогату худобу встановлена в розмірі 13,35 тис. грн./т, свиней – 12,3 тис. грн./т, овечу вовну – 21 тис. грн./т.
Встановлені ціни не враховують податок на додану вартість.
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