В Івано-Франківську заборонили петарди

У Івано-Франківську на новорічні та різдвяні свята заборонили продавати та використовувати петарди.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому.

За їх інформацією, відповідне розпорядження підписав міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС з метою попередження нещасних випадків, заподіяння громадянам міста фізичної, психологічної та моральної шкоди.

Відповідно до документа, в Івано-Франківську заборонено реалізацію у торгових точках та використання у громадських місцях і місцях масового відпочинку петард та інших вибухонебезпечних пристроїв.

Ця заборона стосується часу новорічних та різдвяних свят. Міський голова доручив відділу УМВС в Івано-Франківську вжити заходів щодо недопущення реалізації і використання петард та інших вибухонебезпечних пристроїв на вулицях та площах міста.