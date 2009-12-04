В Одеському аеропорту вилучили 10 контрабандних шуб

09:38, 04 грудня 2009
Права споживачів
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Співробітники УСБУ

Співробітники Управління СБУ в Одеській області перекрили канал контрабандного ввезення в країну 10 кожушків і манто з натурального хутра, які власники мали намір реалізувати на промтоварних ринках.

Як повідомив УНІАН керівник прес-групи УСБУ Ігор СКУРТОВ, попередньою перевіркою встановили, що під час переміщення виробів норок через кордон контрабандистові сприяв один з працівників митного поста, який дав дозвіл перевезти їх без митного контролю

Згідно з митною оцінкою, загальна вартість контрабандних шуб складає 100 тис. грн., проте товарознавці одного з ринків вважають, що реально їх можна збути покупцям у декілька разів дорожче.

Контрабандний товар затримали, а щодо співробітника митниці прокуратура порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем.

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