В Одеському аеропорту вилучили 10 контрабандних шуб

Співробітники Управління СБУ в Одеській області перекрили канал контрабандного ввезення в країну 10 кожушків і манто з натурального хутра, які власники мали намір реалізувати на промтоварних ринках.

Як повідомив УНІАН керівник прес-групи УСБУ Ігор СКУРТОВ, попередньою перевіркою встановили, що під час переміщення виробів норок через кордон контрабандистові сприяв один з працівників митного поста, який дав дозвіл перевезти їх без митного контролю

Згідно з митною оцінкою, загальна вартість контрабандних шуб складає 100 тис. грн., проте товарознавці одного з ринків вважають, що реально їх можна збути покупцям у декілька разів дорожче.

Контрабандний товар затримали, а щодо співробітника митниці прокуратура порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем.