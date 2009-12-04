На Майдані Незалежності в Києві почне працювати ковзанка

В Києві 5 грудня на Майдані Незалежності знову запрацює міська ковзанка.

Наразі закінчується її монтаж, пише газета “Хрещатик”. (УНІАН: відповідно до розпорядження КМДА, тимчасову льодову ковзанку на Майдані Незалежності встановлюватимуть кожної зими до 2014 року).

Тепла погода на вулиці не перешкоджатиме роботі ковзанки, бо завдяки сучасним технологіям лід витримуватиме температуру повітря до плюс 12 градусів.

Ковзанка матиме неправильну геометричну форму і займатиме площу біля 540 кв м. Її встановлення обійдеться у 650 тис. євро.

Одночасно на ковзанці зможе кататися до 90 осіб.

Працюватиме вона до першої години ночі і буде обладнана потужними прожекторами.

Вартість квитків залежатиме від дня тижня і часу катання та буде становити від 20 до 45 грн. за один сеанс (тривалість сеансу 45 хвилин).

Передбачено, що кияни знову зможуть кататися на ковзанці до середини березня.