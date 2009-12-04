Розмови про збільшення вартості проїзду - пустослів'я

У Київській міській державній адміністрації називають пустослів`ям розмови про збільшення вартості проїзду в громадському транспорті.

Про це пише газета “Хрещатик” з посиланням на начальника Головного управління з питань цінової політики КМДА Василя ЯСТРУБИНСЬКОГО.

Він стверджує, що проїзд у метро найближчим часом не подорожчає.

За словами столичного чиновника, з`ясувалося, що концепція щодо тарифів на 2010 рік ще навіть не розглядала профільна комісія КМДА.

“Розмови про збільшення вартості проїзду в громадському транспорті на сьогодні є не більше ніж пустослів`ям”, - сказав В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ, додавши, що Головне управління з питань цінової політики КМДА ніколи не заявляло про підвищення з наступного року тарифів на проїзд у громадському транспорті.

Керівник профільного управління підкреслив, що концепція формування економічно-обґрунтованих тарифів на 2010 рік — лише проект. За його словами, перелік шляхів виходу транспортних підприємств із кризового стану підготовлено за дорученням постійної комісії Київради з питань транспорту і підписаний її головою Дмитром ОЛІЙНИКОМ (фракція БЮТ). Серед варіантів вказано, зокрема, отримання відшкодування з державного бюджету за перевезення пільговиків, пошук додаткових можливостей компенсації з місцевого бюджету.

"На сьогодні будь-які заяви про підвищення плати за проїзд в міському метрополітені або наземному транспорті не мають жодного документального підтвердження, не є фаховими, а тому не варті обговорення громадськістю",— підсумував В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

Як інформує "Хрещатик", проект щодо виведення з кризи комунального транспорту транспортна комісія Київради запланувала розглянути сьогодні, 3 грудня.

Як повідомляв УНІАН, газета “Сегодня” (№ 267 від 2 грудня) надрукувала інтерв’ю з В.ЯСТРУБИНСЬКИМ, в якому він повідомив, що до Комісії з питань бюджету Київської міської ради передано підготовлену КМДА концепцію приведення тарифів до економічно обґрунтованих.

Згідно з документом, з наступного року проїзд в наземному транспорті має становити 1,9 грн., замість нинішніх 1,5 грн., а у метро – 2,5 грн. (зараз 1,7 грн.). У концепції також сказано, що підвищення можна уникнути, якщо до бюджету буде закладено кошти на компенсацію різниці у тарифах.

“Але я не виключаю підвищення. Ситуація з наповненням казни не з кращих, транспортні підприємства практично банкрути. Якщо грошей в бюджеті не знайдуть, доведеться підвищувати”, - зазначив В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ.