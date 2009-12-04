«Оболонь» відкрила нову багатоканальну гарячу лінію

Компанія «Оболонь», один з найбільших виробників пива та безалкогольних напоїв, з 1 грудня 2009 року відкрила нову багатоканальну гарячу лінію для обслуговування споживачів за номером 0-800-507-300. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Впровадження безкоштовної гарячої лінії є одним із важливих кроків для розвитку лояльності споживачів та збору інформації про компанію «Оболонь». Відтепер кожен може поставити питання операторам або залишити побажання і пропозиції. Гаряча лінія працює з 8-00 до 22-00, а з 22-00 до 8-00 можна залишити своє повідомлення на автовідповідачі.

«Гаряча лінія компанії «Оболонь» покликана забезпечити більш тісне спілкування зі споживачами і є одним із заходів вдосконалення їх обслуговування. Хочу запевнити споживачів, що всі звернення до нашої гарячої лінії будуть мати відповідь», - зазначив начальник відділу зв’язків з громадськістю ЗАТ «Оболонь» Максим КУШНІР.

Завдяки новій гарячій лінії компанія «Оболонь» сподівається швидше виявляти проблемні питання і реагувати на запити споживачів, більш якісно доносити їм знання про компанію і культуру споживання пива.

Гаряча лінія 0-800-507-300 працює щоденно без вихідних. Всі дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні, з мобільних – за тарифами операторів.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» - провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Bitburger», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.