Заборгованість із зарплати в Україні зросла на 40%

Заборгованість із заробітної плати в Україні зросла на 40% і становить майже 1 млрд. 800 млн. грн., і за це має нести «персональну відповідальність міністр праці і соціальної політики Людмила ДЕНИСОВА».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики і праці Василь ХАРА.

За його словами, «такої соціальної ганьби наша країна ще не знала». «Сьогодні в Україні 15 млн. бідних і нужденних – 8 млн. пенсіонерів і 7 млн. працюючих», - зазначив В.ХАРА. За його словами, йдеться про тих, у кого заробітна плата і пенсії нижчі за межу бідності, що визначена урядом у розмірі 792 грн.

В.ХАРА зазначив, що в уряді «проявився театр абсурду», оскільки прем`єр-міністр всупереч нормам Конституції заявляє про те, що не виконуватиме закони, ухвалені парламентом. За його словами, «в будь-якій іншій країні після таких заяв прем`єр-міністр одразу став би колишнім».

Він зазначив, що в Україні - «оригінальний міністр праці та соціальної політики, який тут красиво співав пісню про соціальний захист».

В.ХАРА назвав дивною політику міністра Л.ДЕНІСОВОЇ, яка категорично виступає проти підвищення соціальних виплат. «Якби наш міністр була професіоналом або хоча б сумлінно відпрацьовувала міністерську, до речі, чималу зарплату, то вона б знала, що навіть ці закони про соціальні стандарти мають занижені показники мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму, що суперечить законам і Конституції України», - наголосив В.ХАРА.