Квітковий годинник на Майдані Незалежності у Києві законсервували

Квітковий годинник на Майдані Незалежності у Києві демонтували і законсервували до весни.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив в.о. заступника голови Київської міської державної адміністрації Ігор ДОБРУЦЬКИЙ.

За його словами, головною причиною консервації годинника на зимовий період є збереження рідкісних видів рослин, що витримують температуру лише до мінус 15 градусів.

За інформацією І.ДОБРУЦЬКОГО, демонтаж цих рослин почали у понеділок і завершили за кілька днів. До весни їх перевезли у теплиці “Київзеленбуду”.

“Ми почали рахувати економіку. У нас на панно близько 50 тис. рослин росте, з них 20 тис. тих, яких навіть не було в Україні. Якийсь скляний робити купол - це великі витрати, які не варті того”, - зазначив І.ДОБРУЦЬКИЙ.

За його словами, механізм годинника перебуває у робочому стані і буде використаний надалі.

“Ми спробували - поміняли дві пари стрілок. На тиждень-два вмикали з меншими, більшими стрілками, давали навантаження. Усе працювало відмінно”, - запевнив І.ДОБРУЦЬКИЙ.

Він зазначив, що всі інвестиції, які робили спонсори для квіткового годинника, залишились і збережені, зокрема, йдеться про електронний полив панно годинника, а також газон.

“Усе буде працювати наступного року. Ранньої весни, буквально через 1-2 місяці, ми покажемо уже новий ескіз годинника. Ми його відриємо, я думаю, скоріше всього, у квітні”, - сказав І.ДОБРУЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, квітковий годинник запустили 23 серпня ц.р. Його діаметр сягає 16,5 м, а довжина стрілок - 7 і 4 м. У КМДА стверджують, що цей годинник є найбільшим у світі, і розраховують, що його внесуть до Книги рекордів Гіннесса.

Всього на годинник пішло 50 тис. квітів: бегоній, хризантем, колеусів і каланхое.

Механізм квіткового годинника у Києві зламали на другий день після відкриття. Його ремонт обійшовся спонсорам у 3,7 тис. грн. Щоб уберегти годинник від охочих знову покататися на стрілках (механізм зламався саме з цієї причини), навколо збудують невелику огорожу.

18 вересня тодішній радник Київського міського голови І.ДОБРУЦЬКИЙ повідомив, що відновлений квітковий годинник у Києві буде з удосконаленим дизайном - із діодним підсвічуванням цифр, і що його запустять найближчим часом. Саме затвердженням нового дизайну квіткового годинника він пояснив затримку з повторним запуском.