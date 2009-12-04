Перший в світі літак на сонячних батареях піднявся в повітря

Перший в світі літак на сонячних батареях Solar Impulse зробив пробний політ. Про це повідомляє "Лента.ру" з посиланням на офіційний сайт проекту.

Політ пройшов на мінімальній висоті - Solar Impulse відірвався від Землі не більше ніж на метр і пролетів близько 350 метрів. Інженери проекту підкреслюють, що метою випробування було не підняти літак на велику висоту, а перевірити характеристики літального апарату.

Справжні випробування Solar Impulse пройдуть найближчим часом. Так, в рамках одного з тестів літак повинен пролетіти без посадки 2 дні і одну ніч. Остаточною метою серії льотних випробувань є підготовка апарату до кругосвітнього перельоту, який запланований на 2012 рік.

Проект літака на сонячних батареях розробляється швейцарським аеронавтом Бертраном ПІКАРОМ (Bertrand Piccard). На крилах Solar Impulse, розмах яких складає 60 метрів, встановлено 12 тисяч сонячних батарей, їх вага складає 400 кілограмів. Електрику, що виробляється ними, досить, щоб чотири мотори потужністю по 10 кінських сил працювали навіть в темний час доби. Загальна вага конструкції складає близько 1,6 тонни.