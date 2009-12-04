«Укрпиво» за посилення покарання за продаж пива неповнолітнім

ЗАТ «Укрпиво» підтримує посилення покарання за продаж пива неповнолітнім.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі асоціації.

Відзначимо, що 3 грудня цього року Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроект N4784 "Про посилення відповідальності за реалізацію неповнолітнім і незаконну реалізацію алкогольних напоїв і тютюнових виробів".

«Ми раді, що наше законодавство розвивається в правильному напрямі, адже давно підтримуємо необхідність посилити покарання за продаж алкогольних напоїв і пива неповнолітнім. Це нормальна світова практика, адже не існує причин, які могли б виправдати продаж алкоголю дітям», - прокоментувала генеральний директор ЗАТ «Укрпиво» Галина КОРЕНЬКОВА.

«Проте викликає неспокій той факт, що депутати не проголосували за ухвалення цього закону в цілому. По-перше, це дозволить недобросовісним торговцям безкарно продовжувати практику продажу неповнолітнім ще якийсь час. По-друге, як поправки до цього законопроекту можуть бути внесені пропозиції, що виходять за рамки сфери відповідальності профільного за даним проектом Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Ми б не хотіли повторення пропозицій, що регулюють обіг пива в цілому і вже неодноразово пропонованих депутатами в рамках інших законопроектів. Це створює плутанину в законодавчому процесі, адже такі ініціативи повинні проходити через Комітет з питань податкової і митної політики. Упевнена, що дане порушення логіки законотворчого процесу сприятиме ухваленню поспішних і непрорахованих рішень», - пояснила Г.КОРЕНЬКОВА.

Як повідомляв УНІАН, прийнятий в першому читанні законопроект N4784 "Про посилення відповідальності за реалізацію неповнолітнім і незаконну реалізацію алкогольних напоїв і тютюнових виробів" пропонує доповнити Кримінальний кодекс статтею, що передбачає покарання за продаж особам, що не досягли 18 років, алкогольних, слабкоалкогольних напоїв і пива, а також значне підвищення штрафів за продаж алкогольних напоїв особам, які не досягли 21 року. Продавці будуть зобов`язані перевіряти документи осіб, чи досягли ці дозволеного віку; заклади торгівлі і громадського харчування притягуватимуть до відповідальності за факт продажу неповнолітнім алкогольних, слабкоалкогольних напоїв, пива і тютюну.