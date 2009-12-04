Молочна компанія «Галичина» підвищує ціни на продукцію на 10%

Молочна компанія «Галичина», один з великих виробників молочної продукції, з 10 грудня цього року підвищує ціни на свою продукцію на 10%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Галичина» з посиланням на комерційного директора компанії Івана САЛОМАТІНА.

«Фактично вже з початку грудня ціни на сировину зросли на 20%. Для нашого підприємства це означає зростання витрат на готову продукцію на рівні 14%. На сьогодні «Галичина» ухвалила рішення про збільшення відпускних цін всього на 10% за рахунок зменшення показника рентабельності», – сказав він.

У компанії вважають, що виходом з ситуації, що склалася, могло б бути зниження податку на додану вартість для переробників. «У сусідній Росії, наприклад, ПДВ для виробників молочних продуктів складає всього 10%, в Польщі цей податок диференційований і складає 3-8%», – додав І.САЛОМАТІН.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Галичина» (м. Радехів, Львівська обл.) засновано в 1998 році. Компанія спеціалізується на виробництві і реалізації молочної продукції, а також сухого знежиреного молока, масла і твердих сирів.

Потужності основного виробничого майданчика компанії – Радехівського молокозаводу – складають 350 тонн молока на добу.

Основні торгові марки компанії: «Галичина», «12 вітамінів», «Молочар», «Дві корівки».

У 2008 році молочна компанія «Галичина» збільшила об`єми реалізації продукції на 40% в порівнянні з 2007 роком – до 552,43 млн. грн.