«Укрпошта» пропонує нову послугу

З 7 грудня Українське державне підприємство поштового зв`язку «Укрпошта» запроваджує послугу з пересилання пріоритетних поштових відправлень. Про це повідомила УНІАН прес-служба «Укрпошти».

Згідно з повідомленням, послуга стосується простих і рекомендованих поштових відправлень (карток, листів, бандеролей), посилок, а також листів і бандеролей з оголошеною цінністю.

Нововведення дає можливість запропонувати користувачам новий вид поштових послуг вищої якості, оскільки пріоритетні поштові відправлення обробляються і перевозяться у першочерговому порядку.

Терміни пересилання пріоритетних відправлень скорочуються на один-два дні порівняно з непріоритетними. Зокрема, термін пересилання простих пріоритетних листів між обласними центрами становить 2 дні (без урахування вихідних днів об`єктів поштового зв`язку), а непріоритетних – 4 дні. Прості пріоритетні листи пересилаються між районними центрами різних областей України за три дні, а непріоритетні – за 5 днів.

Тарифи на пересилання пріоритетних відправлень: простий лист масою до 20 г – 4,30 грн.; проста бандероль (до 100 г) – 6,20 грн.; рекомендований лист (до 20 г) – 7,30 грн.; рекомендована бандероль (до 100 г) – 9,20 грн.; посилки (до 1 кг) у межах області – 12,9 грн.; посилки (до 1 кг) у межах України – 21,8 грн.

При цьому прес-служба відзначає, що існуючі тарифи на пересилання непріоритетних поштових відправлень зберігаються: вартість пересилання непріоритетного простого листа масою (до 20 г) і надалі становитиме 1,50 грн.