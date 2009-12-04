Сьогодні в Києві стартує BALKANFEST

BALKANFEST, який відбудеться у Києві, в Палаці спорту, 4-5 грудня 2009 року - це міжнародний дводенний фестиваль, у перспективі щорічний, організований командою прихильників балканської музики для тисяч однодумців.

Як повідомили УНІАН організатори фестивалю, Емір Кустуріца та The No Smoking Orchestra (Сербія), Gogol Bordello (США), Гайдамаки (Україна), Fanfare Ciocarlia (Румунія), Kocani Orkestar (Македонія) та KAL (Сербія) - зірковий склад учасників фестивалю, гарячий мікс карнавалу, балагану, рок-н-ролу, джазу, циганських танців, турецьких маршів, сараєвської панк-культури, на трубах, кларнетах, скрипках, літаврах, під впливом мелодій Ближнього Сходу і навіть Ямайки.

Недорогі квитки, знижки гостям фестивалю в магазинах Nikе, мелодійна та життєрадісна музика Балканського півострова, батьківщини давніх культур та цивілізацій, справжня життєва енергія, яка так необхідна сучасній урбаністичній людині – все це дарує фестиваль прихильникам, говорять організатори.

BALKANFEST не є відгалудженням інших світових фестивалів з подібною назвою та ідеєю - він повністю народжений та реалізований в Україні. Він не є політичним - це свято життя, танцю, внутрішньої свободи для людей, найрізноманітніших за своїм світоглядом, звичками та життєвим досвідом. 4-5 грудня повний сонця Палац спорту перетвориться у яскравий калейдоскоп. Балкани приходять у Київ! І це неминуче.

У програмі фестивалю: 4 грудня - Gogol Bordello (США), K.A.L (Сербія), Fanfare Ciocarlia (Румунія); 5 грудня - Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra (Сербія), Гайдамаки (Україна) та Kocani Orkestar (Македонія).