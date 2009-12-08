На Сумщині забракували 8% рибної продукції

За 11 місяців 2009 року відділ державного нагляду ДП «Сумистандартметрологія» забракував 8% рибної продукції та морепродуктів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, інспектори державного нагляду перевірили 7,516 тонни рибної продукції і морепродуктів, з них – 0,612 тонни не відповідали вимогам нормативної документації.

За звітний період проінспектували 13 підприємств області, що займаються виробництвом та гуртовою реалізацією згаданої продукції. На 9 з них виявили порушення вимог стандартів, норм і правил.

Серед низки порушень відсутність сертифікатів відповідності на продукцію, реалізація товару із простроченим терміном реалізації, недоліки в оформленні документів щодо якості продукції, недоліки метрологічного забезпечення виробництва, неповнота маркування або його відсутність.

За результатами перевірок підприємствам інспектори держнагляду видали 9 приписів щодо усунення недоліків, заборонили реалізацію 3 партій продукції та 4 найменувань продукції.

Також видали 4 постанови про застосування економічних санкцій на суму 1 тис. 623 грн. До адміністративної відповідальності притягнуто 6 посадових осіб, сума штрафів становить 1 тис. 887 грн.

Довідка. Станом на 1 грудня 2009 року на підприємствах-виробниках рибної продукції Сумщини діють 28 атестатів виробництв. З них 10 – на рибу солену , 10 – на рибу холодного копчення , 5 – на рибу в’ялену, 2 – на пресерви рибні , 1- на рибу гарячого копчення та 59 сертифікатів відповідності на продукцію. Одне підприємство має сертифіковані системи управління якістю та безпечністю харчової продукції.