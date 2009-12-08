“Чумак” буде виробляти соус для макаронів

ЗАТ «Чумак» (Херсонська обл.), один з найбільших українських виробників продуктів харчування, планує інвестувати 6 млн. дол. у виробництво соусу для макаронів. Про це повідомив співзасновник і генеральний директор компанії «Чумак» Карл СТУРЕН в інтерв`ю тижневику «Інвестгазета» (7 грудня).

«Головний проект цього року - відкриття заводу з виробництва макаронів... Також важливий запуск виробництва соусу для цих макаронів. Цей проект обійдеться нам приблизно в 6 млн. дол.: 3 млн. дол. складуть інвестиції в устаткування, ще стільки ж - в реконструкцію приміщення, яке раніше ми використовували для іншого виробництва», - повідомив К.СТУРЕН. Він відзначив, що «даний сегмент (соусів для макаронів – УНІАН) є дуже перспективним - у всьому світі він зростає на 20% в рік».

Крім того, К.СТУРЕН повідомив, що в поточному році компанія зібрала урожай в об`ємі 80 тис. тонн, що на 60% більше, ніж у минулому. «Якщо говорити про мету, яку ми ставили перед собою, це 100 тис. тонн. Досягти цього нам не вдалося через кліматичні умови: томат не встиг дозріти», - пояснив він.

При цьому гендиректор відзначив, що фінансова криза відбилася на компанії – «наші об`єми виробництва скоротилися на 15%. Ринок, на якому ми працюємо, впав на 20% через зниження купівельної спроможності українців».

Як повідомляв УНІАН, ЗАТ «Чумак» планувало завершити будівництво макаронної фабрики в Херсонській області до кінця 2009 року. Інвестиції у фабрику оцінюються в 11 млн. дол., потужності підприємства - близько 20 тис. тонн продукції на рік.

Довідка УНІАН. «Чумак» – один з найбільших виробників продуктів харчування на томатній основі в Центральній і Східній Європі і виробник кетчупу, майонезу, соусів, консервованих овочів в Україні. Компанія «Чумак» заснована в 1996 році шведськими бізнесменами Карлом CТУРЕНОМ і Йоханом БОДЕНОМ. Компанія продає свою продукцію під однойменною торговою маркою.

«Чумак» володіє виробничими потужностями і логістичним центром в Каховці (Херсонська обл.), а також має офіси в Києві, Мінську та Москві.