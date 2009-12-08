У Дніпропетровській області 41% риби не відповідав стандартам

За 11 місяців 2009 року державні інспектори ДП «Дніпростандартметрологія» перевірили 12 тонн рибної продукції на суму 212 тис. 56 грн. Забраковано близько 4,9 тонни перевіреної риби на загальну суму 70 тис. 738 грн, що становить 41%.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що за звітний період проінспектовано 12 рибопереробних підприємств області. Серед перевіреної продукції тунець сріблястий солений сушений, філе скумбрії атлантичної холодного копчення, мойва жирна холодного копчення, оселедець атлантичний слабосолений, скумбрія без голови холодного копчення, скумбрія солона, бичок в`ялений першого ґатунку, лист холодного копчення першого ґатунку, кілька балтійська холодного копчення фасована.

Серед основних порушень: неповнота маркування, порушення фізико-хімічних показників (завищення масової частки вологи, солі), невідповідність зовнішнього вигляду, неправильне визначення маси замороженої риби, відсутність протоколів випробувань за показниками безпеки, а також гігієнічного висновку на продукцію.

За результатами перевірки одному підприємству заборонена реалізація однієї перевіреної партії продукції, 3 підприємствам не дозволена реалізація всієї продукції (6 найменувань), 9 підприємств оштрафовано на суму 2 тис. 81 грн., за адміністративні правопорушення оштрафовано 6 посадових осіб на суму 986 грн.