Телевізори в Києві запрацювали
17:55, 08 грудня 2009Права споживачів
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Причину аварії з`ясовують
Телетрансляція в Києві та Київській області відновилася. Таким чином неполадки внаслідок аварії на телевежі в Києві були усунуті, повідомляє “Українська правда”.
Приблизно, о 16.15 на телевізійній вежі київської філії Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення трапилася аварія систем електроживлення. Заступник гендиректора Концерну РРТ Олександр ПІВНЮК повідомив “Телекритиці”, що на ліквідацію аварії знадобиться "кілька хвилин".
Причину аварії поки не уточнюють.
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