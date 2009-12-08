Телевізори в Києві запрацювали

Телетрансляція в Києві та Київській області відновилася. Таким чином неполадки внаслідок аварії на телевежі в Києві були усунуті, повідомляє “Українська правда”.

Приблизно, о 16.15 на телевізійній вежі київської філії Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення трапилася аварія систем електроживлення. Заступник гендиректора Концерну РРТ Олександр ПІВНЮК повідомив “Телекритиці”, що на ліквідацію аварії знадобиться "кілька хвилин".

Причину аварії поки не уточнюють.