На Івано-Франківщині забракували 26% вимірювальної техніки

За 11 місяців 2009 року інспектори державного метрологічного нагляду ДП «Івано-Франківськстандарметрологія» перевірили 11518 засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), з них непридатними до застосування були 2994 одиниці ЗВТ (26%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, перевірки відбулися на 123 підприємствах Івано-Франківщини, на 98 з них виявили порушення. Зокрема, на 54 підприємствах (43% від перевірених) – незадовільний стан засобів вимірювальної техніки, на 24 (19,5%) перевірених об`єктах відсутні погоджені переліки ЗВТ, що перебувають в експлуатації і підлягають повірці, на 15 підприємствах (12,2%) порушувалися методики виконання вимірювань.

Так, за зверненням Державної податкової адміністрації в Івано-Франківській області та прокуратури Коломийського району фахівці ДП “Івано-Франківськстандартметрологія” перевірили 14 автозаправних станцій (АЗС) Івано-Франківської області. Результати державного метрологічного нагляду довели, що 12 АЗС порушували вимоги нормативних документів (НД).

Зокрема, на більшості перевірених АЗС відсутні акти заміру базових висот резервуарів, акти зачистки та графіки зачистки резервуарів. На 4 АЗС експлуатуються не повірені резервуари, відсутні градуювальні таблиці на резервуари та технологічні трубопроводи постійного наповнення. Три АЗС не мали погодженого «Переліку ЗВТ, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці». Інспекційна повірка паливно-роздавальних колонок на АЗС не виявила перевищення допустимих похибок на дозу відпуску нафтопродуктів.

За допущені на АЗС порушення інспектори видали приписи щодо усунення порушень в галузі метрології, стандартів, метрологічних норм та правил, 10 посадових осіб притягнуто до відповідальності, накладено штрафи на загальну суму 1тис. 989 грн, а 4 АЗС заборонено застосування непридатних засобів вимірювальної техніки.

Загалом, основними порушеннями, під час метрологічної перевірки на підприємствах, інспектори називають незадовільний стан засобів вимірювальної техніки, порушення методик виконання вимірювань, порушення вимог нормативних та методичних документів, недостатній контроль за станом та застосуванням ЗВТ, відсутність погоджених переліків ЗВТ, нормативних та методичних документів щодо метрології та метрологічної діяльності, недотримання керівництвом і відповідальними особами вимог Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”.

За результатами державного метрологічного нагляду керівникам 98 підприємств видано приписи щодо усунення порушень у галузі метрології, стандартів, метрологічних норм та правил, 54 підприємствам заборонили застосування непридатних ЗВТ. Складено протоколи щодо адміністративних правопорушень у сфері метрологічної діяльності на 74 посадових осіб на загальну суму 13 тис. 641 грн.