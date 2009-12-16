ТМ «Маринадо» розширила асортимент продукції

ТМ “Маринадо” розширила асортиментну лінію продукції та вивела на ринок новий продукт - “Хрін з гірчицею”. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

«Спеціально до Нового року ми розширили асортимент ТМ «Маринадо» новим продуктом – «Хрін з гірчицею». Це унікальний мікс, який додасть особливого пікантного смаку святковому столу. Найкраще він смакуватиме з м’ясними стравами, холодцем та стравами з птиці. Водночас, цей продукт дуже корисний, бо всім відомі антивірусні та антибактеріальні якості хрону та гірчиці. Добре відомий хрін як загальнозміцнюючий засіб, особливо для попередження гострих респіраторних захворювань», - розказала координатор нових проектів ТОВ «Кернел-Трейд» Альона РУЧКО.

Чеські лікарі встановили, що у тих, хто регулярно вживає гірчицю, не утворюються камінці в жовчному міхурі. А хрін народна медицина використовує при таких захворюваннях як подагра, ревматизм, камінці у сечовому міхурі, запаленні суглобів, імпотенція. Крім того, і хрін, і гірчиця підвищують апетит, покращують роботу системи травлення. Проте, при запальних захворюваннях травневої системи, а також печінки та нирок вживання хрону небажане.

У компанії зазначають, що новий продукт не містить генно-модифікованих організмів, адже для його виробництва використовують найкращу сировину.

На сьогодні асортиментна лінійка ТМ «Маринадо» представлена зеленим горошком, лечо, корнішонами делікатесними, огірками маринованими, хроном столовим, грибами маринованими двох видів, томатами маринованими та томатами «Черрі» маринованими, томатами у власному соку, а також гірчицею міцною та гірчицею лагідною.