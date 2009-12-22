Молоко подорожчало на 10-15%

Тенденція зростання цін на молочні продукти, спровокована сезонним чинником і скасуванням пільг, набирає оберти. Подорожчання молока потягнуло за собою підвищення цін в поточному періоді, а відміна дотацій стане причиною наступного етапу подорожчання в січні.

Шосткінський молкомбінат підвищив ціни на 7% з 15 грудня і планує ще одне підвищення — на 10% з 1 січня наступного року. «Ми змушені були підвищити відпускні ціни у середині грудня, щоб нівелювати зростання вартості молока. А січневе підвищення цін продиктоване відміною дотацій», - говорить директор із зовнішніх зв`язків ВАТ «Шосткінський ММК» Наталія ФЕСЮН.

Молочна компанія «Галичина» підвищила ціни на 10% з 10 грудня. Як повідомили її представники з посиланням на комерційного директора підприємства Івана САЛОМАТІНА, навіть таке підвищення не змогло компенсувати зростання вартості молочної сировини. «Фактично вже з початку грудня ціни на сировину зросли на 20%. Для нашого підприємства це означає збільшення витрат на готову продукцію на рівні 14%. На сьогодні «Галичина» ухвалила рішення про збільшення відпускних цін всього на 10% за рахунок зменшення показника рентабельності», - відзначив він. «Ми плануємо підвищення, зараз обговорюється відсоток», - повідомили в ще одній молочній компанії.

Учасники ринку називають дві причини зростання цін: подорожчання молочної сировини і відміну дотацій. Подорожчання молока — сезонна тенденція, зумовлена зменшенням пропозиції в зимові місяці, посилена зниженням поголів`я (експерти оцінюють дефіцит молочної сировини на ринку в 100 тис. т на місяць). Всього за останній місяць залежно від регіону зростання цін на молоко склало від 15%, а в деяких областях воно подорожчало в півтора раза. За словами голови ради директорів Союзу молочних підприємств України Вадима ЧАГАРОВСЬКОГО, ціна молока від населення підвищилася з 2,2 грн./л до 2,5-3,2 грн./л, а сировина від сільськогосподарських підприємств подорожчала до 3,5-4,1 грн./л проти максимуму в 3 грн.

Друга причина – відміна з 24 листопада 2009 р. спеціального режиму відшкодування ПДВ при реалізації молока на переробку, що здешевлювало його на 20% (сума податку на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними молоко і молочні продукти і іншу продукцію переробки, прямує на виплату дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м`ясо в живій вазі). Це відбулося через визнання Конституційним Судом неконституційним аграрного антикризового закону, де містилася ця норма.

За даними Держкомстату, за 10 міс. 2009 р. Україна виготовила 10,2 млн. т молока — це на 1,2% менше, ніж в січні-жовтні 2008 р.

"Экономические известия"