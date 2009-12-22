У Дніпропетровську за неприбирання снігу оштрафували 20 магазинів

Спеціальна комісія Дніпропетровського міськвиконкому наклала штрафи на загальну суму 30 тис. грн. на власників 20 приватних магазинів, які не забезпечили своєчасне прибирання снігу та льоду з прилеглої території.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міського голови Дніпропетровська. Порушення правил дотримання благоустрою міста встановлено під час перевірки автостоянок, приватних магазинів та інших об’єктів у центральній частині Дніпропетровська.

Згідно зі складеними актами, порушники відшкодують збитки до місцевого бюджету.

Також у Дніпропетровську для розчищення тротуарів та прибирання прибудинкових територій багатоповерхівок від снігу та льоду залучено майже 1,5 тисячі працівників міського управління житлово-комунального господарства. Для посипання доріжок поблизу житлових будинків використано 10 тонн піщано-соляної суміші.