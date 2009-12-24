Комунальні тарифи повинна встановлювати національна комісія

Тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні повинна встановлювати національна комісія з регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова Севастопольської міської Ради Валерій САРАТОВ.

На його думку, «створення такої комісії зобов`яже державу проводити єдину державну політику з реформування комунального господарства».

Як вважає В.САРАТОВ, «коли буде єдиний закон, єдині тарифи, держава в значно більшому ступені братиме участь у тих проблемах, які стосуються тепла, води, тобто комунальних послуг. Сьогодні ж держава фактично скинула всі ці питання на регіони».

На думку голови міськради, «коли держава бачить, що вона дотує і в яких обсягах, вона буде вимушена думати, що зробити, щоб знизити собівартість послуг, що надаються підприємствами, і водночас поліпшити їх якість».

Разом із тим, як зазначив В.САРАТОВ, «підвищення тарифів не змінить ситуацію з теплопостачанням у Севастополі. Необхідне реформування системи теплопостачання, зокрема її децентралізація». «Якщо це питання не вирішити, то проблеми в міському господарстві залишатимуться, і ще більше ростимуть», - зазначив він.

Голова міськради висловив упевненість, «що наступного року, після проведення виборів, ми займатимемося і в Севастополі, і в Україні реформуванням теплопостачання, і матимемо загальну економічну політику відносно тарифів».