На Полтавщині лісники продають ялинки за ціною від 24 до 42 грн.

У Полтавській області держлісгосп виставить на продаж понад 110 тис. ялинок

Про це повідомив перший заступник начальника Полтавського обласного управління лісового господарства Анатолій ДАНИЛЕНКО.

«З кожним днем актуальніше стає питання покупки новорічної ялинки. Лісники області на сьогодні готові забезпечити своєю продукцією всіх охочих придбати новорічне дерево. На підприємствах облуправління лісового і мисливського господарства створено 56 пунктів реалізації, які знаходяться в кожному лісництві районів області. Окрім цього, ялинку можна купити в кожному населеному пункті в базарні дні. Ціни на новорічні ялинки доступні. Зокрема, ялинка до 1 м коштує 24 грн, 1-2 м - 30 грн, 2-3 м - 42 грн, вище 3 м - за кожен метр 18 грн», -сказав А.ДАНИЛЕНКО.

За його словами, для шкіл-інтернатів області виділили необхідну кількість ялинок безкоштовно. Середні загальноосвітні учбові заклади і дитячі сади можуть придбати ялинки за собівартістю.