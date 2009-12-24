Чому німці тікають на Різдво за кордон?

Дедалі більше німців зустрічають Різдво не вдома, а в готелях, і не з ялинками, а під пальмами. Аеропорти у ці дні просто переповнені. Люди тікають від різдвяної метушні в теплі краї. Чому?

Багато німців цими днями пакують валізи й вирушають до екзотичних країн. Байдуже куди – Майорка, Туреччина, Таїланд чи Кариби… Головне, аби тепло та подалі від святкової метушні. Для туристичного бізнесу це найприбутковіший період. «Уся ця комерція… Різдвяна випічка, яка лежить в магазинах ще від серпня… Мене просто нудить від усього цього»,- розповідає одна з мандрівниць.

Феномен, коли на певні свята німці свідомо повертаються спинами до звичаїв та традицій, уже не новий і дедалі більше набирає обертів. З одного боку, це пов’язано зі зниженням цін на подорожі в теплі країни. Тижневе перебування на Майорці, наприклад, з опцією all inclusive та перельотом в обидві сторони коштує всього 350 євро. Так дешево у самій Німеччині не відпочинеш, особливо на Різдво.

З іншого боку, багатьох «дістає» комерційний тиск, необхідність купувати всім подарунки та святкові приготування. Соціологи також пояснюють такі тенденції дедалі більшим зниженням інтересу німців до традицій та обрядів. Згідно з одним опитуванням, Різдво для більшості – це свято подарунків. Про те, що на Святий вечір народився маленький Ісус, мало хто згадує.

Утім, повністю сховатися від Різдва втікачі не зможуть і в екзотичних країнах, де офіційно християнські свята взагалі-то не святкують. Але завдяки глобалізації Різдво святкується універсально й інтернаціонально. У Туреччині чи Таїланді ви хоч-не-хоч наштовхнетеся на якогось Санта-Клауса або ялинку. Деякі авіаперевізники, аби привабити пасажирів, навіть пропонують їм узяти на борт власну невеличку ялиночку.

“Німецька хвиля”