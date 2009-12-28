У Львові відбудеться третє «Міське свято Пампуха»

8–10 січня у дворику міської ратуші Львова буде проходити третє «Міське свято Пампуха».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, свято розпочнеться урочистим різдвяним парадом у центрі місті, далі відбуватимуться конкурси вертепів, коляди та різноманітні «пампухові» конкурси.

10 січня визначатимуть переможців, зокрема, у номінаціях «за найсмачніший рецепт» та «за поїдання пампухів на швидкість».

Гості свята матимуть змогу ознайомитися з особливістю приготування українських «пампухів» та «пампушок», польських «пончків», російських «пончиків», єврейських «гатів», американських «донатсів».