У Луцьку відкрили виставку різдвяно-новорічної атрибутики

У Луцьку відкрилася виставка різдвяно-новорічної атрибутики "Оберіг". Вона діятиме протягом місяця у Волинському краєзнавчому музеї.

Як передає кореспондент УНІАН, загалом в експозиції виставки – творчі доробки більш як півсотні учасників VII обласного конкурсу різдвяно-новорічної атрибутики "Оберіг". Загалом представлено понад 70 робіт з Камінь-Каширського, Ковельського, Локачинського, Турійського районів та міста Луцька. Найменшому учаснику виставки 9 років. Кращі роботи будуть нагороджені дипломами та призами.

На виставці експонують різдвяні шопки і вертепні ляльки, дідухи і маски, зірки і живописні роботи, ялинкові прикраси і різдвяні композиції.