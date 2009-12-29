Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) змінить розклад руху приміських поїздів на новорічні свята.

Про це УНІАН повідомила прес-служба ПЗЗ.

Зокрема, продовжено маршрут проходження двох приміських поїздів на новорічні і різдвяні свята. Так, 31 грудня 2009 року та 1, 7 і 8 січня 2010 року продовжено маршрут проходження електропоїздів № 6611 Київ-Яблунець замість Київ-Коростень і № 6630 Яблунець-Борщагівка замість Коростень-Борщагівка.

Крім того, у святкові дні 1, 7 і 8 січня Південно-Західна залізниця через відсутність пасажиропотоку відміняє електропоїзди: № 6071, 6073, 6075 Київ-Вишневе; № 6072, 6074, 6076 Вишневе-Київ; № 6077/6070 Київ-Фастів-Київ; № 6014 Мотовилівка-Київ; № 6870/6871 Київ-Борисполь-Борщагівка; № 6805 Березань-Борщагівка; № 6671/6672 Святошин-Ірпінь-Борщагівка; № 6627/6634 Борщагівка-Клавдієво-Борщагівка; № 6675/6676 Борщагівка-Буча-Київ; № 6633, 6670 Київ-Бородянка-Святошин; № 6209 Фастів-Попельня.

Південно-Західна залізниця закликає пасажирів стежити за змінами у розкладі руху поїздів.