Київ знову засипало снігом

Сильний снігопад, що йшов учора всю другу половину дня, знову поставив Київ на межу транспортного колапсу.

Як пише газета «Лівий берег», офіційної інформації про стан транспортних комунікацій столиці поки що немає, проте в блогах кияни розказують про те, як кілька годин розчищали двори і відкопували автомобілі в заметах. Йдеться про 25-сантиметровий шар опадів. Деякі кияни також скаржаться на відсутність світла в ряді районів.

Як повідомлялося, сильний снігопад минулого тижня по всій Україні призвів до блокування основних трас і під`їздів у великі міста.