Роботу «Борисполя» планують відновити сьогодні до 12.00

Роботу міжнародного аеропорту «Бориспіль» планують відновити сьогодні, 29 грудня, до 12.00.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, для того, щоб міжнародний аеропорт зміг почати працювати якомога швидше, за дорученням першого заступника міністра транспорту і зв`язку України Василя ШЕВЧЕНКА максимально задіяно зусилля транспортників для очищення злітно-посадочної смуги і території аеропорту від снігу.

«Міжнародний аеропорт «Бориспіль» – головні транспортні ворота України. Тому ми повинні максимально сконцентрувати зусилля, щоб сьогодні до 12:00 аеропорт почав працювати», - наголосив В.ШЕВЧЕНКО.

У прес-службі нагадали, що в ніч з 28 на 29 грудня суттєво погіршилися метеорологічні умови на території України, внаслідок чого була ускладнена робота транспортно-дорожнього комплексу. Зокрема, через сильний снігопад тимчасово не працює аеропорт «Бориспіль».