На Херсонщині подбають про кінообслуговування населення

Херсонська облрада планує витратити в 2010 році на кінообслуговування населення 5,775 млн. грн.

Як повідомляє кореспондент УНІАН таке рішення депутати облради ухвалили 23 грудня на своїй черговій сесії.

Цим рішенням депутати прийняли зміни і доповнення до Програми поліпшення кінообслуговування населення області на 2005-2010 роки.

Зокрема, на 2010 рік передбачено витратити 4,175 млн. грн. на ремонт і реконструкцію головного кіноконцертного залу області – ККЗ «Ювілейний». За ці кошти планують реконструювати фойє ККЗ, устаткування малого залу на 100 місць глядачів, провести реконструкцію системи опалення і кондиціонування, а також ремонт даху залу.

Водночас, 1,6 млн. грн. облрада розраховує спрямувати на використання кіно-відеофільмів у навчальному процесі шкіл, ліцеїв, гімназій і вишів. Також у цій сумі витрати на зниження вартості квитків для дітей і молоді на перегляд кінокласики, зарплату працівників ОКП «Кіновідеопрокат» і відрахування до соціальних фондів. Причому тільки половину з цієї суми буде витрачено з обласного бюджету, другу половину депутати розраховують залучити з інших джерел.

У 2009 році на ці цілі в області було витрачено 0,995 млн. грн.