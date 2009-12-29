ПЗЗ призначить додаткові електропоїзди на робочі суботи

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) призначить додаткові електропоїзди на суботи 16, 30 січня і 13, 27 лютого 2010 року.

Як повідомила УНІАН прес-служба ПЗЗ, саме в ці дні громадяни відпрацьовуватимуть робочі дні, які припали на період новорічно-різдвяних свят з 1 по 10 січня 2010 року.

Так, 16, 30 січня і 13, 27 лютого 2010 року курсуватимуть електропоїзди №№6071, 6073, 6075 Київ-Вишневе; №№6072, 6074, 6076 Вишневе-Київ; №6077/6070 Київ-Фастів-Київ; №6014 Мотовилівка-Київ; №6870/6871 Київ-Бориспіль-Борщагівка; №6805 Березань-Борщагівка; №6671/6672 Святошин-Ірпінь-Борщагівка; №6627/6634 Борщагівка-Клавдієве-Борщагівка; №6675/6676 Борщагівка-Буча-Київ; №6633, 6670 Київ-Бородянка-Святошин; №6209 Фастів-Попільня; №6611 Київ-Коростень; №6630 Коростень-Борщагівка.