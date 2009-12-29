Киян просять обмежити перебування на вулиці

Головне управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Києві у зв’язку з ускладненням погодних умов просить громадян обмежити перебування на вулиці, утриматись від виїздів на власному автотранспорті, а також паркувати автомобілі подалі від дерев.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомлення прес-служби ГУ МНС в Києві.

За даними прес-служби, у зв’язку з ускладненням погодних умов столичні рятувальники працюють у посиленому режимі, без відпочинку. З ночі та до 10-ї ранку рятувальники здійснили 55 виїздів на допомогу населенню.

Зокрема, йдеться у повідомленні, врятовано людей в автомобілях, на які повалилися дерева за адресами: вул. Фучика, 3, у Солом’янському районі; вул. Деміївська, 53, у Голосіївському районі; Оболонський проспект 14-А у Оболонському районі.

Надано допомогу мешканцям будинку №13 по вул. Чорнобильській у Святошинському районі з усунення загрози від поваленого дерева на будинок.