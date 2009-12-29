Аеропорт «Київ» (Жуляни) закрили

Аеропорт «Київ» (Жуляни) закрито через негоду. Про це в коментарі УНІАН по телефону повідомив заступник генерального директора аеропорту з авіаційної безпеки Володимир ТРЕЙТЯК.

«Розчищаємо (злітно-посадкову смугу – УНІАН) від снігу», - сказав він. За словами заступника гендиректора аеропорту, розчищення ведеться з раннього ранку, планується завершити до кінця дня, якщо не виникне непередбачених обставин.

Довідка УНІАН. У міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) ведуться роботи, передбачені генеральним планом підготовки до Євро-2012.

До проведення реконструкції аеродром був придатний до експлуатації повітряних суден типу Як-42 із обмеженнями по масі та інтенсивності польотів, а також Ан-24, Як-40. Після реконструкції аеродрому аеропорт може приймати великі літаки типу В-737 і нижчі за класом.

Перший регулярний пасажирський рейс зробив посадку в аеропорту "Київ" (Жуляни) 25 травня 1924 року.