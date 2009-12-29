АК «Київенерго» закликає мешканців бути обережними у зв’язку з обривами дротів електромереж через налипання снігу.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби “Київенерго”.

При виявлені у дворі або на вулиці обірваного дроту потрібно негайно повідомити у “Київенерго” за телефонами інформаційно-довідкової служби 1588 чи 201-58-79. Інформацію щодо обривів також терміново приймає прес-служба за телефоном 201-58-57.

“Київенерго” закликає також мешканців не намагатися власноруч ліквідувати пошкодження та ні в якому разі не наближатися до місця обриву дротів електромереж.