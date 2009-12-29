Зал очікування на Центральному вокзалі зробили безплатним
18:06, 29 грудня 2009Права споживачів
0 0
На період негоди
Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) у зв`язку зі складними погодними умовами відкрила зал очікування, перебування в якому зазвичай є платним, для всіх без винятку пасажирів, які чекають відправлення поїзда на Центральному залізничному вокзалі станції Київ-пасажирський.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.
Згідно з повідомленням, враховуючи складну метеорологічну ситуацію в Україні, ПЗЗ вирішила надати це приміщення для всіх бажаючих пасажирів, які повинні вирушити в дорогу поїздами, і тих, хто зустрічає своїх близьких з поїздки.
Нагадаємо, через снігопад затримується рух поїздів ПЗЗ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter