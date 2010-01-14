Росія відмовилась від “ніжок Буша”

З нового року Росія ввела вимоги, що забороняють ввезення м`яса птиці, обробленого хлором. Таким чином країна фактично перекрила постачання «ніжок Буша» із США. Заборона призведе зростання цін на 30% до кінця року, і не тільки на американські стегенця.

Тепер гравці ринку готуються до дефіциту вже в лютому-березні і гарячково намагаються знайти вільні об`єми курятини в Європі. На даний момент, введені урядом заходи спричинили різке зростанням цін на курячі стегенця за перші два робочих дні січня. Гуртова ціна на американські стегенця за два дні підвищилася на 20%. При цьому на 15% подорожчали і російські стегенця. "Навіть інші види м`яса (свинина, яловичина), яких не стосується проблема хлору, за ці дні стали дорожчими на 10%", - відзначають експерти.

За їхніми словами, можливості замістити об`єми американського м`яса птиці за рахунок постачань з інших країн майже немає. У Європі, наприклад, воно дорожче, та й вільних об`ємів немає, хоча багато гравців російського ринку шукають об`єми для імпорту саме там.

Квота доступу США на російський ринок на 2010 рік складає 600 тис. тонн м`яса птиці. Якщо рішення не буде знайдено, з ринку піде близько 17% білкового продукту. Компенсувати таку кількість м`яса, причому за цінами, за якими поставляється курятина із США, російські виробники найближчим часом не зможуть. Прогнозують, що до кінця року м`ясо птиці може подорожчати на 30%.

Вирішення ситуації експерти пов`язують з переговорами між Держспоживстандартом – організацією, яка, власне і ввела заборонні норми – і представницькою американською делегацією, які, за їхніми даними, відбудуться 19-20 січня в Москві.

Як заявляв раніше голова Держспоживстандарту Геннадій ОНИЩЕНКО, "це будуть переговори про умови виконання американською стороною російських національних вимог щодо безпечної обробки м`яса птиці, яке поступає на російський ринок".

Спочатку норми, що вимагають зниження використання хлору під час обробки птиці, повинні були набрати чинності в Росії 1 січня 2009 року. Проте, потім це рішення перенесли на 1 січня 2010 року. Введення нових правил спричинило заборону на постачання в РФ практично всього м`яса птиці зі США.

Як відзначав Г.ОНИЩЕНКО, м`ясо птиці після обробки хлором шкідливе для здоров`я. Хлор під час обробки м`яса птиці заборонений в ЄС, більшість російських підприємств змінили технологію, і в даний час замість водних хлоровмістимих розчинів використовують холодне повітря, в якому розпилюються нешкідливіші оцтова і молочна кислоти.

Нагадаємо, раніше Геннадій ОНИЩЕНКО і очолюваний ним Держспоживстандарт вже ініціював ряд гучних продовольчих заборон, серед яких були заборони на ввезення балтійських шпротів, українського молока і грузинського вина.

"Діло"