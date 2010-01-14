Кияни обмінюють свої голоси на ремонти в під’їздах

Кияни намагаються використати передвиборчу кампанію з корисливою метою - вони переходять до бартерних відносин з кандидатами, міняючи свої голоси на ремонти в під’їздах, повідомляє "Сегодня".

Наприклад, жителі будинку на вулиці Якуба Коласа попросили одного з рейтингових політиків відремонтувати під’їзд.

"Ми написали колективний лист у штаб з багатьма підписами, що нам потрібно поміняти вікна в під’їзді, побілити його і пофарбувати, там ніхто не писав, що ми тоді проголосуємо, але сподівалися, що нас почують. На все необхідно було трохи більше 10 тисяч гривень. За тиждень з нами зв’язалися. Сказали, щоб ми зібрали половину суми, а останнє доплатять. Так і вийшло. Безпосередньо ми не обіцяли голосувати за цього кандидата. Мабуть, вони подумали, що це само собою зрозуміло", - розповів Сергій Вікторович.

На вулиці Щусева пенсіонерка Ольга Павлівна не приховує, що, отримавши на вулиці агітку з контактами кандидата, подзвонила і сказала, мовляв, весь двір проголосує "правильно", якщо кандидат заасфальтує дірку в асфальті: "За тиждень все зробили! І я дійсно проголосую за нього! Підписів ніхто з нас не збирав".

"Чуйність" штабів не дивна: щоб купити голоси жителів під’їзду 16-поверхівки, де 64 квартири і в кожній хоча б 2 виборці, треба близько 13 тисяч грн. І то, це якщо давати по 100 гривень, а не по 200-400. Косметичний ремонт же в під’їзді можна зробити і за 8 тисяч грн.

Глава правління Комітету виборців України Олександр Черненко вважає, що така технологія себе виправдовує: "Так, немає гарантії, що людина проголосує. Але часто пенсіонери свій підпис вважають вагомою причиною голосувати за того, за кого обіцяли. Десь половина або більше жителів під’їзду так і чинить".

Як повідомлялося, деякі українці розміщують в інтернеті оголошення про готовність продати на виборах свій голос та голоси своїх близьких за 300-500 гривень.

В одному з оголошень, виставленому в інтернет зі Львова, пишеться: "Я не вірю в нашу демократію, тому й продаю свій голос на виборах. Можливо, знайду ще кількох людей, готових це зробити. Щодо ціни - можливий торг".

ТСН