Грузинським школярам заборонять користуватися грошима

У грузинських школах заборонять купувати за готівку. Про це повідомляє GHN із посиланням на представників міністерства освіти республіки.

Робити покупки (наприклад, розплачуватися за сніданок чи обід) школярі зможуть тільки за допомогою спеціальних пластикових карток. Ввести такі картки в навчальних закладах, за інформацією агентства, планують вже в нинішньому році.

Раніше з аналогічною пропозицією виступив президент Грузії Михайло Саакашвілі. "Треба створити систему, щоб у дітей не було прямого контакту з грошима в школі, у них можуть бути пластикові картки, якими вони розплачуватимуться за обід, а сигарети або наркотики з їх допомогою купити не зможуть", - сказав президент.

Таку заяву він зробив у Батумі на зустрічі з учителями. Саакашвілі, як повідомляло ІА "Новини-Грузія", заявив про необхідність реформувати систему освіти, зокрема ввести у школах заняття з культурології та військово-патріотичного виховання.

“Хрещатик”