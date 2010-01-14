У Донецьку вчителям рекомендують проводити заняття по суботах

У Донецьку вчителям загальноосвітніх шкіл міськрада рекомендувала проводити навчальні заняття по суботах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, вчителям рекомендовано розробити нові календарні плани з урахуванням субот, які відпрацьовуватимуться, і інтенсифікувати навчальний процес.

Міським управлінням освіти рекомендовано закінчити перший семестр до 30.01.2010 року. Визначений наступний орієнтовний порядок надолужування учбового матеріалу: 1 тиждень навчання (11.01-18.01.2010) – актуалізація опорних знань, повторення матеріалу, проведення консультацій, додаткові заняття; 2 тиждень (18.01-25.01.2010) – відпрацювання тематичного матеріалу, накопичення потокових оцінок, проведення окремих контрольних робіт, і 3 тиждень (25.01-30.01.2010) – потокове оцінювання, проведення контрольних робіт.

Виставляння балів за перший семестр рекомендовано провести 28.01. – 29.01.2010 р.

У прес-службі міськради підкреслили, що для учнів випускних класів проводитимуться додаткові заняття по предметах, за якими проходитиме державна атестація і незалежне оцінювання знань.

У міськраді нагадали, що наказом управління освіти Донецької міської ради з 11 січня 2010 року в усіх загальноосвітніх і дошкільних установах міста відновлений навчальний процес.