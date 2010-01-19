Визначили найдорожчі зимові курорти

Експерти британського видання WealthBulletin склали рейтинг найдорожчих гірськолижних курортів Європи. Основним показником при розподілі місць стала вартість житлової нерухомості.

Перше місце рейтингу зайняв французький зимовий курорт Куршевель, де ціна квадратного метра становить 36,9 тисячі євро. Вартість тижневого "пропуску" на гірськолижні спуски коштує тут 216 євро, передає Лента.ру.

На другому місці розташувався французький курорт Мерібель. Квадратний метр житла тут коштує в середньому 17,8 тисячі євро (ціна "пропуску" - 267 євро), на третьому місці знаходиться швейцарський курорт Сент-Моріц. Купівля житла тут обійдеться в 17,1 тисячі євро за "квадрат" ("пропуск" — 240 євро).

Далі в рейтингу йдуть французький курорт Валь д`Ізер (вартість "квадрата" - 15,6 тисячі євро, "пропуск" - 248 євро), містечко Церматт у Швейцарії (13,5 тисячі євро, 273 євро), швейцарський курорт Верб’є (13,5 тисячі євро, 244 євро), австрійський Кітцбюель (10 тисяч євро, 187 євро), швейцарський курорт Вілларе (9,5 тисячі євро, 187 євро), містечко Межеве у Франції (9,2 тисячі євро, 196 євро) і французький курорт Шамоні (9 тисяч євро, 240 євро).

Наприкінці 2009 року міжнародне агентство нерухомості Gordon Rock повідомляло, що жителі СНД, серед яких велику частину становлять росіяни, лідирують (40 відсотків запитів) серед іноземних покупців нерухомості на гірськолижних курортах колишніх країн соціалістичного табору, а також низки країн Північної і Південної Європи.

За даними агентства, більшість росіян (60 відсотків) прагнуть купити житло на курортах, розташованих у колишніх "соцкраїнах", Туреччині або Фінляндії. 25 відсотків запитів припадає на Західну Європу, 15 відсотків - на решту регіонів Європи, країн СНД і Північної Америки.

Найбільшою популярністю серед росіян користуються однокімнатні апартаменти і студії в середньому ціновому діапазоні до 50 тисяч євро. Також багато росіян купують шале чи будинки. Більшість росіян (70 відсотків) купують житло на гірськолижних курортах для сімейного відпочинку, багато (15 відсотків) - для інвестицій, менше 10 відсотків - для постійного проживання.