На Новий рік і Різдво «Укрзалізниця» перевезла понад 2 млн. пасажирів, із них майже 190 тис. – додатковими поїздами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник начальника головного пасажирського управління відомства Ігор БРЕУС.

За його інформацією, на цей період було призначено 56 додаткових поїздів, із них 26 – у західному напрямку й 16 - у кримському.

В період зимових свят «Укрзалізниця» задіювала близько 5,6 тис. вагонів: із них плацкартні становили 55%, купейні - 35%, вагони СВ – 4%.

Незважаючи на підвищений попит на купейні й СВ вагони, його не вдалося повністю задовольнити, оскільки, за інформацією І.БРЕУСА, на даний момент у фізичному парку “Укрзалізниці” вони становлять 35% і 4-5% відповідно, решта 50% - це плацкартні вагони.

Він повідомив, що поточного року планується купити 63 пасажирських вагони, 90% із яких становитимуть купейні.

І.БРЕУС підкреслив, що всі планові роботи з підготовки вагонів були виконані вчасно, незважаючи на те, що вимоги до зимових перевезень набагато жорсткіші, ніж до літніх.

Як повідомляв УНІАН, із понад 5,5 тис. вагонів, підготовлених залізничниками до пікових зимових пасажирських перевезень, 3 276 обладнані системою електро- і комбінованого опалення. Для вагонів, опалювальних вугіллям, було заготовлено майже 18 тис. тонн палива, що становить 205% місячної норми.