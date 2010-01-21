У Києві відкрили перший в Україні магазин електронних книг

У Києві 16 січня відкрили перший в Україні магазин електронних книг PocketBook.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

За повідомленням, у фірмовому магазині представлений весь модельний ряд електронних книжок PocketBook, а також аксесуари до них. Для зручності відвідувачів в магазині знаходиться термінал книжкового порталу BookLand, за допомогою якого можна поповнити свій персональний рахунок, а також придбати і закачати на свою SD-картку нові видання електронних книжок. Асортимент літератури порталу BookLand.net включає більш ніж 24 тисячі книжок і періодичних видань.

“Київ став першим світовим мегаполісом, в якому з`явився магазин PocketBook, невипадково, – в столиці України розташована штаб-квартира створеного на початку 2010 року спільного підприємства PocketBook Global. Новий статус дає ТМ PocketBook багато переваг. У 2010 році ми випустимо 20 нових моделей PocketBook, кожна з яких матиме неймовірні можливості”, - розповів директор зі збуту PocketBook Global Олег НАУМЕНКО.

Довідка УНІАН. Pocketbook – компанія виробник електронних книжок. Входить в п`ятірку світових лідерів серед виробників електронних книжок. Представництва Pocketbook розташовані в США, Германії і СНД. Дистриб`юторська мережа працює в 12 країнах світу.